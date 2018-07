Terceira temporada do desenho 'Irmão do Jorel' estreia em julho

Protagonista do desenho 'Irmão do Jorel' Foto: Irmão do Jorel / Divulgação

Os fãs do desenho Irmão do Jorel já podem ir se preparando: os novos episódios da série irão ao ar a partir do próximo dia 16.

A terceira temporada será exibida de segunda a quinta-feira, às 19h15, no Cartoon Network. Na trama, o personagem principal tentará manter sua vida após a partida de sua amiga Lara para o Japão.

A emissora fará uma maratona com os principais episódios da segunda temporada a partir das oito horas da manhã do próprio dia 16, e a partir das 14 horas no canal do YouTube do Cartoon Network.

Na nova temporada, que terá 26 episódios, o Irmão do Jorel encontra um antigo álbum de família perdido e volta ao seu passado para descobrir que conhecia Lara antes do que imaginava. Um episódio também contará com a participação do cantor Criolo, dando vida a um tomate rapper.

