Terceira temporada de ‘Demolidor’ ganha teaser e data de estreia

Charlie Cox interpreta o Demolidor na série homônima. Foto: Patrick Harbron/Netflix/Divulgação

A nova temporada de Demolidor já tem data para estrear na Netflix. Em 19 de outubro, os fãs poderão assistir à terceira temporada no serviço de streaming, que já possui as duas últimas no catálogo.

A série traz a história de Matt Murdock (Charlie Cox), um advogado cego que combate o crime nas ruas de Nova York.

Confira o teaser da nova temporada: