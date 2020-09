'Terão mais liberdade que a gente aqui fora', diz Mion sobre participantes de 'A Fazenda 12'

Marcos Mion em coletiva de 'A Fazenda 12' Foto: Facebook / Record TV Comunicação

A Fazenda 12, nova temporada do reality show da Record TV, estreia em 8 de setembro de 2020. O apresentador Marcos Mion falou sobre a produção de um programa durante a pandemia do novo coronavírus em coletiva online nesta quinta-feira, 3.

"A gente está vivendo uma realidade muito diferente do que está acostumado. Lá dentro, eles terão até um pouco mais de liberdade do que a gente aqui fora", afirmou.

Em seguida, continuou: "Ter um programa como A Fazenda é como uma possibilidade para um mundo de fantasia, onde as pessoas não usam máscara, podem aglomerar na festa, nadar na mesma piscina, cozinhar todos juntos, porque entram lá após testagem, livres do vírus".

Sobre as gravações durante a pandemia, Mion afirmou que é "um dos poucos" que seguia cumprindo o isolamento social: "Confesso que é um processo que estou tendo que me readaptar. Eu fiquei muito isolado. Com a rotina de sair, você fica um pouco assustado."

Quem são os participantes de A Fazenda 12

Sobre a lista de participantes do reality show em 2020, não houve nomes confirmados durante a coletiva. Em tom de brincadeira, citaram apenas que Neymar e Regina Duarte não estarão presentes no elenco do programa.

"Uma das graças da Fazenda é essa expectativa, a especulação e a 'certeza' que as pessoas têm. Só no dia 8, às 22h30, que a gente vai saber", opinou o diretor Rodrigo Carelli.

Mion garante que ainda não teve acesso ao elenco completo da atração. "Eu não faço parte do processo seletivo. É óbvio que, num primeiro momento, todo mundo pode sugerir nome."

"Muitos artistas me procuram diretamente, eu passo o pedido e a vontade dele de entrar adiante para a equipe e o Carelli. Passou daí eu não faço mais parte do processo. É também uma questão de se manter isento de tudo", destacou.

Recentemente, a Record publicou um teaser de divulgação de A Fazenda 12 em que Mion comenta os "nomes especulados" por parte do público. Nele, são citados Gui Araújo, Carlinhos Maia, Ana Carla e os ex-BBBs Flayslane e Petrix Barbosa. Assista.

Além dos 20 participantes, que também são chamados de "peões", há quatro outros que ficarão na "reserva", que vêm sendo chamado de "standbys", caso alguém enfrente problemas durante o pré-confinamento.

"A gente tem um time de 4 standbys, que estão passando pelo mesmo processo. Caso tenha algum caso de covid, essa pessoa vai ser substituída pelo standby. Se isso acontecer, a gente vai informar para vocês na estreia", explicou Carelli.

Sobre a escolha dos participantes de A Fazenda, ressaltou: "A gente pensa em treta, amizade, possibilidade de relacionamento amoroso, fazer conchavos, possibilidade de a pessoa desenvolver o jogo dela de acordo com os outros parceiros que estão com ela. Resumindo, é conteúdo".

Mudanças na Fazenda em 2020

Ao todo, serão "mais de 90 episódios", com estreia em 8 de setembro e previsão de final para o mês de dezembro. Haverá a disputa de 26 provas com "novas dinâmicas" por parte dos 20 participantes.

Segundo o diretor Fernando Viudez, os "pilares do programa continuam", como a Prova de Fogo e a Prova do Fazendeiro.

Sobre o protocolo de segurança, a produção afirma que há uma "equipe de infectologistas e profissionais da saúde dedicada a garantir a segurança dos competidores e equipe". Entre as mudanças, consta a existência de um telão para exibir mensagens aos peões, em vez de papel.

Carelli ressalta que os participantes de A Fazenda em 2020 não terão contato com nenhuma pessoa a partir do momento que entrarem no programa, e verão Marcos Mion apenas de longe.

Também foi anunciado que os participantes do reality show em 2020 produzirão conteúdo que será publicado na rede social TikTok: "É a primeira vez que na Fazenda temos os peões confinados gerando conteúdo para uma plataforma externa".

De acordo com Carelli, a ideia é que haja "muito mais visitas de artistas nas festas do que em outras temporadas", uma vez que eles não participarão de forma presencial, mas, sim, "através de monitores".

Ele também ressalta que não haverá mais divisão dos participantes em grupos no início de A Fazenda: "O jogo sempre foi individual. As equipes serviam para ajudar nas dinâmicas. A partir de agora, a gente criou outros métodos dentro da mecânica para não precisar mais dessa divisão".

