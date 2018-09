‘Tentei muitas vezes, na própria Globo, uma chance como apresentador’, admite Rodrigo Faro

O apresentador Rodrigo Faro. Foto: Divulgação/Record

“Tentei muitas vezes na própria Globo uma chance como apresentador. Eu cheguei a gravar um piloto do Fama e estava todo feliz. Pensei: ‘caramba, vão dar minha chance’. No último minuto, me deram aquela bela de puxada de tapete. Mas eu guardei esse sonho para mim”, desabafou Rodrigo Faro durante entrevista ao Programa do Porchat desta segunda-feira, 10, ao lado do apresentador Raul Gil.

O Fama foi comandado por Angélica de 2002 a 2005, na TV Globo. Rodrigo Faro também contou que a Record TV comprou o Ídolos e o convidou para apresentar o show de talentos. “Rescindi meu contrato com a Globo, vim pra cá atrás desse meu sonho. Aí, o Márcio Garcia, que apresentava O Melhor do Brasil...”, contava Faro quando foi interrompido. Raul Gil acrescentou: “(Márcio Garcia) Que entrou no meu lugar e não deu conta”. Fábio Porchat e a plateia caíram na risada.

Faro disse que ganhou o comando do programa O Melhor do Brasil e teve de assistir rapidamente os DVDs dos quadros. “Assiste tudo no fim de semana e na segunda você grava”, relembra o apresentador.

Rodrigo Faro decidiu abraçar a oportunidade de apresentar os dois programas na Record TV. “Ou vou me ferrar absurdamente ou é a chance da minha vida que Deus tá me dando”, recorda.

O apresentador está muito feliz em interpretar o papel de Silvio Santos no cinema. O longa Silvio Santos: A Biografia, produzido pela Imagem Filmes, contará com relatos de pessoas próximas ao dono do SBT. Além disso, várias fases da vida do dono do baú serão interpretadas por Rodrigo Faro.