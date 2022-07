Tenor Jean William participa de estreia de programa de Amanda Françozo

A apresentadora Amanda Françozo recebe convidados em nova fase de programa na TV Aparecida. Foto: Juana Tannús

A apresentadora Amanda Françozo reestreia programa na TV Aparecida a partir de sábado, 16 de julho, às 19h30. Ela receberá o tenor Jean William, uma das referências da música erudita no Brasil.

O cantor lírico brasileiro já se apresentou em lugares importantes como o Lincoln Center, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele também cantou para o papa Francisco e o príncipe de Mônaco.

"Amanda, que prazer participar da volta do teu programa. Adorei!", escreveu o tenor na legenda da foto que publicou no Instagram.

Além disso, o tema da primeira edição da nova fase de De Papo com Amanda Françozo será 'O que vi da Vida', com alguns convidados para falar sobre o que a vida lhe mostrou de melhor.

No palco da emissora estarão presentes Kléber Oliveira, apresentador do programa Terra da Padroeira, e Abiane Souza, do Santa Receita. Outra atração musical será o cantor Gilbert, que comemora 40 anos de carreira.

A produção ainda destacará histórias inspiradoras, como a de Mônica Santos, atleta paralímpica da esgrima, que fez uma escolha muito difícil para realizar o sonho de ser mãe. E também o trabalho de Zenilton Fernandes, da ONG Talentos do Morro, e da advogada Emmanuelle Alkmin, que é deficiente visual.