'Tenho um pouco mais para crescer', diz Zac Efron sobre paternidade

Em entrevista a Ellen DeGeneres, Zac Efron falou sobre como interpretar um pai o ajudou a perceber que ainda não está pronto para paternidade na vida real. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Zac Efron participou do The Ellen Show e conversou com Ellen DeGeneres sobre seu papel no filme Chamas da Vingança, remake de um longa de 1984 que foi baseado em uma obra de Stephen King. No filme, o ator interpreta o pai de uma menina com superpoderes e essa é a primeira vez que Zac tem um papel paterno.

Durante a conversa com Ellen, o astro falou sobre a química com a sua filha da ficção e respondeu sobre ser pai na vida real.

"Isso [o filme] foi uma boa dose para me afastar disso por quanto tempo for necessário. Tenho um pouco mais para crescer ainda, provavelmente. Não sei o que dizer. Mas tenho um respeito saudável por pais, sou muito grato por todos eles", disse o ator.

Starla Baskett, mãe de Zac Efron, estava na plateia do programa. No momento que ele falou sobre paternidade e o respeito que tem por pais hoje em dia, o ator aproveitou para agradecer sua mãe por todo cuidado que teve com ele.

O filme Chamas de Vingança estreia no Brasil na próxima quinta-feira, 19 de maio.