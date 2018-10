'Tenho que dar um pulo no banheiro', diz jornalista ao vivo na Globo News

Valdo Cruz à esquerda, durante o 'Estúdio i' de quarta-feira, 17 de outubro. Foto: Reprodução de 'Estúdio i' (2018) / Globo News

O jornalista Valdo Cruz protagonizou um momento inesperado durante a exibição do Estúdio i, da Globo News, na última quarta-feira, 17. Pouco antes do início de um intervalo comercial, levantou-se esbaforido e perguntou: "Eu tenho que dar um pulo no banheiro, dá tempo?!"

Ainda é possível ouvir a apresentadora Maria Beltrão afirmando que "dá" antes de o intervalo ter início - e, consequentemente, Valdo sair 'correndo'.

O momento ocorreu quando o grupo de apresentadores comentava sobre a atuação de Javier Bardem em defesa à proteção da biodiversidade na Antártica.

O fato não passou despercebido nas redes sociais, e alguns internautas atentaram ao episódio. No bloco seguinte, Valdo já havia retornado a seu posto e a atração seguiu normalmente.

Confira abaixo o vídeo do momento e algumas das reações dos internautas:

