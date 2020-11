‘Temporada de Verão’: Netflix fará série com Giovanna Lancellotti

Com Giovanna Lancellotti no elenco, nova série da Netflix mostrará jovens em 'ilha paradisíaca' Foto: Instagram / @gilancellotti

O Brasil irá ganhar mais uma produção original da Netflix com a série Temporada de Verão, anunciada na quinta-feira, 5, durante o evento online Tudum. As gravações da produção devem começar ainda em 2020, e a atriz Giovanna Lancellotti faz parte do elenco.

Giovanna se juntou aos outros protagonistas da série em um bate-papo com Maisa Silva, que apresentou o evento. Ela irá contracenar com André Luiz Frambach, a rapper Gabz e Jorge Lopez, mais conhecido por interpretar o personagem Valério na série espanhola Elite.

Maisa revelou durante o evento que Temporada de Verão mostrará um grupo de jovens que passam o verão trabalhando em um hotel em uma ilha paradisíaca, e acabam “virando uma verdadeira família”. A data de estreia da série ainda não foi revelada.

“Estamos muito ansiosos, e aguardem. Não podemos falar muito ainda, mas vocês vão gostar”, disse Giovanna em alguns stories no Instagram. Frambach também falou um pouco sobre a nova série em uma publicação: “estou muito feliz e ansioso pra que vocês conheçam esse mundo que estamos criando”.

“Eu não via a hora de trabalhar no Brasil, não percam”, disse Jorge Lopez durante o evento. O ator também fez um post no Twitter em que se mostrou animado para as gravações: “Já posso gritar e falar pessoal! Que venha o novo!”.

Ya puedo decirlo y gritarlo gente!!!!! Se viene lo nuevo!!! “ TEMPORADA DE VERAÔ” con @NetflixBrasil ♥️. . Estoy de vuelta .. aquí estaré mirando .. qué nervios que ilusión!! Que todoooo haha — Jorge Lopez (@jorgelopez_as) November 6, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais