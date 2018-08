'Tem coisa que você não pode falar na Record', diz Fábio Porchat

Fábio Porchat. Foto: Instagram / @fabioporchat

O apresentador Fábio Porchat falou sobre o "medo" que tinha sobre a TV aberta e seu receio em criar um filho nos tempos atuais em entrevista ao canal de Alvaro Leme no YouTube nesta terça-feira, 7.

"Meu medo era a TV aberta, o que se podia falar. Como estou no Porta dos Fundos, no cinema e no teatro, lugares que posso falar o que eu quiser, da forma que quiser, como quiser, quando vou pra TV aberta e tem um monte de regrinha, meu medo era as pessoas falarem: 'Não é ele mesmo, está sendo podado, não pode falar as coisas todas'. E isso não aconteceu".

"TV aberta é um monte de coisa que não pode falar. Cada TV aberta tem a sua particularidade. Tem coisa que você não pode falar na Band, outras que não pode falar na Globo, não pode falar na Record...", prosseguiu o apresentador do Programa do Porchat.

Fábio também comentou que, apesar de apresentar um programa de entrevistas, não acredita que têm muito a dizer quando está do outro lado da bancada.

"Acho que não sou muito um bom entrevistado, porque não tenho muitas histórias loucas, eu só trabalho. Se a entrevista for sobre comida, viagem ou trabalho, aí o papo é bom. Não tenho tantas coisas que aconteceram, polêmicas, opiniões, coisas diferentes, revelações. Mas pra falar do dia a dia, do programa, aí sim."

Questionado sobre paternidade, Porchat afirmou que pretende ter "uns dois ou três filhos", mas que tem medo sobre a forma de criá-los no mundo de hoje.

"Tenho pavor de filho. Criança é o máximo, amo criança, mas criança morre, vira traficante, põe fogo na tua casa, só faz coisa que destrói a sua vida. Você organiza ela bonitinho, vem a criança e bagunça tudo aquilo".

"Tenho medo de ter filho. Como é que você educa as crianças nesse País horrível, de educação e violência, nesse mundo de coisas horríveis que acontecem? Alguém rouba seu filho, seu filho fica viciado em crack, só penso em coisas terríveis", concluiu.

Confira a íntegra da entrevista de Fábio Porchat abaixo:

VEJA TAMBÉM: Relembre as entrevistas mais constrangedoras da TV