Teleton 2020: veja quem estará no evento deste sábado, 7, no SBT

Símbolo do Teleton Foto: Teleton / Divulgação

O Teleton 2020 será exibido ao vivo no próximo sábado, 7, pelo SBT, entre as 10h30 e as 20h30, com 'flashes' sobre o evento a partir das 7h na programação do canal. A música Pra Ser Feliz, de Daniel, será o tema desta edição.

Leia também: Teleton é transformado para resistir à pandemia

Por conta da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez desde que o Teleton chegou ao Brasil, em 1998, as doações puderam ser feitas ao longo de quatro meses. A arrecadação vai até o dia 31 de dezembro de 2020.

O evento arrecada fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência). Ao que tudo indica, o apresentador Silvio Santos não vai participar da atração neste ano.

De acordo com o SBT, têm a presença confirmada no Teleton 2020 os seguintes artistas: Alcione, Darlisson Dutra, Aline Barros, Márcia Dantas, André Valadão, Luis Ricardo, Chitãozinho & Xororó, Silvinha Abravanel, Daniel, Zé Américo, Dilsinho, Ticiana Villas Boas, Felipe Araujo, Livia Andrade, Gustavo Mioto, Danilo Gentili, Ivete Sangalo, Ratinho, Joelma, Chris Flores, Júlia & Rafaela, Helen Ganzarolli, Léo Chaves, Gabriel Cartolano, Maiara & Maraisa, Nadja Haddad, Maneva, Marlei Cevada, Marilia Mendonça, Maisa, Matogrosso & Mathias, Celso Portiolli, Patati Patatá, Eliana, Paula Fernandes, Sorriso Maroto, Tiago Abravanel, Vitor Kley, Patricia Abravanel, 3 Palavrinhas, Rebeca Abravanel, Wanessa Camargo e Jota Quest.

A emissora ainda destaca que o Teleton 2020 "contará com o apoio" de Marcão do Povo, Liminha, Flor, Ana Paula Renault, Carlos Bertolazzi, Quintal da Cultura, Otávio Mesquita, Tiago Barnabé (Narcisa), Mara Maravilha, Murilo Couto, Milene Pavorô, Christina Rocha, Raul Gil, Teo José, Jackson Foolmann, Carlos Alberto de Nóbrega, César Filho, Rodrigo Faro, Marcos Mion, Sabrina Sato, Olivier Anquier, Beca Milano, Juliana Oliveira, Arlindo Grund, Lilia Cabral, Padre Juarez, Adriane Galisteu, Tirulipa, Carlos Nascimento, Guga Kuerten e Tony Ramos.