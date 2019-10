'Teleton 2019': SBT divulga artistas que estarão na programação

Celso Portiolli, Maisa Silva, Daniel e Eliana em coletiva sobre o Teleton 2019, no SBT. Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação

O SBT anunciou detalhes sobre o Teleton 2019, programação especial que vai ao ar nos dias 25 e 26 de outubro e arrecadará doações à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

As novidades foram contadas por nomes como Carlos Nascimento, Eliana, Daniel, Celso Portiolli e Maisa Silva durante evento na sede da emissora, em Osasco, nesta terça-feira, 15.

A meta do SBT é que o Teleton 2019 arrecade R$ 30 milhões em doações. Em 2018, o valor chegou a R$ 31,9 milhões. Segundo a emissora, "a arrecadação do Teleton é responsável por aproximadamente 200 mil atendimentos realizados anualmente pela AACD".

A música tema do Teleton 2019 é Preciso de Você, que será cantada por Ivete Sangalo e o Coral do Instituto Bacarelli na abertura da programação.

"É uma honra mesmo tão nova representar o Teleton para essas novas gerações. É uma mensagem de solidariedade que o Teleton passa, não só para quem assiste, mas para quem convive na AACD", afirmou Maisa Silva.

Quais artistas estarão no Teleton 2019

Segundo o SBT, o Teleton 2019 contará com apresentações musicais de nomes como Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Lexa, Vitor Kley, Aline Barros, Péricles, Gustavo Mioto e o maestreo João Carlos Martins.

Durante o sábado de manhã, será abordado o tema da maternidade, com participação de nomes como Silvia Abravanel, Isabella Fiorentino, Wanessa Camargo, Laura Patron e Carol Aguaidas, além de mães de pacientes da AACD.

No sábado à tarde, Raul Gil fará um show de talentos. O encerramento do Teleton 2019 ficará sob comando de Silvio Santos.

Eliana, Daniel, Celso Portiolli e Maisa Silva seguem como padrinhos do Teleton em 2019.

Também haverá uma Bancada do Bem, que contará com influenciadores digitais, ainda não divulgados pelo SBT, que se revezarão na bancada do palco durante os dois dias de programa.

Personalidades de outras emissoras que participarão do Teleton 2019

Como de costume, diversos nomes conhecidos por seu trabalho à frente de outras emissoras deixarão a concorrência de lado para participar do Teleton 2019.

São eles: José Luiz Datena (Band), Sabrina Sato (Record TV), Luciana Gimenez (RedeTV!) e Karyn Bravo, Mariana Kotscho e Roberta Manreza (TV Cultura). Segundo o SBT, dois atores da TV Globo, que ainda não tiveram seus nomes anunciados, também devem participar.

Lives do Teleton 2019

Confira abaixo a programação das lives do Teleton 2019

Sexta, 25 de outubro de 2019

1ª live -Abertura do Teleton (21h45): Celso Portiolli, Tiago Abravanel, Gominho e Gretchen

Sábado, 26 de outubro de 2019.

2ª live - Desafio do Game (11h): João Guilherme, Marco Tulio (authenticgames) e Samuka

3ª live - Teleton Música (15h30): Larissa Manoela, Agnes Nunes e Fabiano Cambota

4ª live - Super Mães (17h30) – Neila Medeiros, Silvia (mãe de primeira viagem) e Sá Ollebar (Preta Pariu)

5ª live - Encerramento (21h) – Maisa, Rafael Cortez e Lorelay Fox

Como doar para o Teleton 2019

O SBT divulgou as formas de doação para o Teleton 2019. Confira abaixo:

0500

0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00 para o Teleton

0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00 para o Teleton

0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00 para o Teleton

Somente telefone fixo e celular (pós-pago)

- R$ 0,39 por minuto, chamadas terminais fixos + Impostos

- R$ 0,71 por minuto, chamadas terminais móveis + Impostos

0800

0800 770 1231

Telefone fixo e celulares (pré e pós pago)

SMS

Envie mensagem para o números 30265 com a palavra Teleton. Você receberá uma mensagem para acessar o link da Pagtel. Neste link você menciona o valor a ser doado e a forma de pagamento. Os pagamentos podem ser feitos através de cartão de crédito e boleto

TV

Quem é cliente Claro net tv pode efetuar sua doação por meio do canal 254, direto pelo controle remoto, e o valor entrará na fatura do cliente em até 90 dias após a doação.

As doações para o Teleton podem ser nos valores de R$ 10, R$ 20 ou R$ 40. O cliente pode realizar até três doações, sendo uma em cada valor, totalizando R$70,00.

PicPay

O PicPay é um dos meios de pagamento oficiais do Teleton 2019. As doações podem ser feitas pelo aplicativo ou pelo site do Teleton.

Também serão arrecadadas doações por meio da venda de bonecos e livros.

Bonecos

Tonzinho ou Nina – R$100,00

Tonzinho + Nina – R$175,00

*Os bonecos podem ser adquiridos pelo Site, 0800 ou SMS

Livro Personalizados

Doações de R$ 65,00

Doações para receber o livro apenas pelo site do Teleton