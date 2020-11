Teleton 1998: veja como foi 1ª campanha com Silvio Santos no SBT

Silvio Santos na abertura do 1º Teleton no Brasil, que foi ao ar em 1998 Foto: Reprodução de 'Teleton' (1998) / SBT

O Teleton, campanha solidária que arrecada doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência) e é transmitida anualmente pelo SBT, vai ao ar neste sábado, 7 de novembro de 2020.

Apesar de ter surgido nos Estados Unidos e ganhado popularidade com o apoio do comediante Jerry Lewis, no Brasil, sua primeira edição ocorreu em 1998 e teve participação direta de Silvio Santos e Hebe Camargo. Na ocasião, já era realizado em outros 16 países.

À época, a sigla AACD ainda utilizava o termo "Criança Defeituosa", que hoje não é mais usado por ser considerado ofensivo.

Passaram pelos palcos do 1º Teleton cerca de 80 artistas ou grupos musicais, como Daniela Mercury e Barão Vermelho. Na ocasião, a Globo liberou dois de seus grandes astros, Xuxa e Roberto Carlos, para participar.

Atrações do SBT também marcaram presença, como o elenco da novela Chiquititas, 'febre' entre os jovens na década de 1990, e a humorista Gorete Milagres, a Filó, do bordão "Oh, coitado!".

Entre os apresentadores, a maioria era do próprio SBT: Silvio Santos, Hebe Camargo, Marília Gabriela, Gugu Liberato, Carlos Alberto de Nóbrega, Serginho Groisman e Eliana.

Também participaram do 'revezamento' Ione Borges, da CNT, Luciano Huck, da Band, e o trio de VJs da MTV Astrid Fontenelle, Sabrina Parlatore e Gastão.

"O Teleton mostrou um SBT ágil, moderno e estruturado, capaz de mobilizar a população sem apelar para o grotesco que transborda em seus programas", elogiava uma crítica publicada no Estadão em 1998.

Quanto arrecadou o 1º Teleton no Brasil

Ao todo, foram 27 horas e 30 minutos no ar, entre as 21h do dia 16 de maio e as 0h30 do dia 18. Ao fim da transmissão, programa arrecadou R$ 9,4 milhões, mais que o dobro do 'concorrente' Criança Esperança em 1997.

A arrecadação ainda aumentou após um leilão com itens de personalidades, como um capacete de Ayrton Senna e o uniforme do jogador de basquete Oscar Schmidt usado quando completou 40 mil pontos na carreira.

De acordo com a AACD, participaram da produção 211 pessoas, além de 1.432 voluntários. O saldo final, entre doações, patrocínio, e já acrescentadas as despesas e custos operacionais, foi de R$ 13.662.870,53.

Primeiro boletim com prestação de contas do Teleton no Brasil, em 1998. Foto: Acervo / Estadão

O discurso de Silvio Santos no 1º Teleton

Na introdução, Silvio Santos relatou que não estava bem de saúde: "[Estou] até sem poder falar, porque estou com problema na voz, estou na base de cortizona, antiinflamatório, então eu nem pensei em fazer o Teleton hoje à noite."

"Mas aí a produção me mandou cinco filmetes, dentre os muitos que foram feitos. Estava com minha mulher, Íris, em casa, e fomos vendo. Eu nunca tinha visto isso, nunca pensei que as crianças nascessem assim", prosseguiu.

Na sequência, leu um texto de sua autoria: "Eu sei, como vocês sabem, que nosso País tem problemas. Sei que nós não vamos resolver todos os problemas. Mas se continuarmos pensando assim e deixando tudo para depois, nunca faremos nada. Ficaremos sempre reclamando e de braços cruzados".

"O nosso povo, na sua maioria, é simples, humilde, que tem bom coração. Nosso povo às vezes não faz mais porque ele desconfia. Acha que mais uma vez será enganado, que pode ser mais uma promessa que não será cumprida. Não é o nosso caso", concluiu Silvio Santos.

Como doar para o Teleton 2020

É possível fazer doações a partir de R$ 15 para o Teleton 2020, que vai ao ar neste sábado, 7 de novembro, em edição 'reduzida', das 10h30 às 20h30, no SBT. Saiba mais informações acessando o site da campanha.

