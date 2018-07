Telespectadores veem crítica à Igreja Católica em novela da Record

Cena de Apocalipse exibida no capítulo de quarta-feira, 22. Foto: twitter.com/@recordtvoficial

Lançada no último dia 21, a nova novela da Record, Apocalipse, está sendo alvo de críticas por alguns telespectadores. Nas redes sociais, tem-se falado de críticas à Igreja Católica e até menções ao satanismo.

No capítulo exibido na quarta-feira, 22, uma das cenas mostra uma congregação na qual os homens presentes usam vestimentas que se assemelham às dos sacerdotes, do catolicismo. Um deles, inclusive, veste-se de forma semelhante ao Papa. O narrador diz: "São quase 1700 anos espalhando as trevas pelo mundo afora, mas, é claro, tudo muito bem elaborado para parecer divino". Na sequência, um dos presentes é chamado de sacerdote e em um diálogo fala-se que a instituição é a principal do mundo "e precisa continuar a ser, custe o que custar".

Assista à cena completa aqui, a partir do minuto de 28:10.

No Twitter, internautas comentam que identificaram menções ao satanismo.

E essa porcaria de novela da Record, #Apocalipse, retratando a Igreja Católica como satanista??? Esse bispinho Edir é um descarado mesmo! — Fábio Leão França (@drfabioleao) 23 de novembro de 2017

Já a autora da trama, Vívian de Oliveira, disse no evento de lançamento da novela, no dia 16 de novembro, que "há o Anticristo, mas ninguém praticando o satanismo". O roteiro, assim como o sucesso Os Dez Mandamentos, terá o judaísmo como religião central da história, além de uma "igreja romana inventada", como descreveu a autora. De forma geral, o telespectador acompanhará os acontecimentos do livro do Apocalipse, em um novo resgate da Bíblia.

Veja algumas repercussões dos primeiros episódios.

Assisti todas as novelas bíblicas da record e gostaria de assistir #Apocalipse , porém com críticas à Igreja Católica fica difícil... #respeito — Alessandra Teotonio (@AleTeotonio) 23 de novembro de 2017

Record falando da Igreja Católica na novela, eles querem boicote? Vão ter! — Lucas Matta (@lucasmattak) 22 de novembro de 2017

Quer dizer que essa novela agora vai atacar a igreja católica?! Isso é o que a Record sabe fazer de melhor... julgar os outros e não olhar o rabinho que tem. #recordlixo #Apocalipse — Thiago (@IsmerimThiago) 22 de novembro de 2017