'Teen Wolf': Paramount diz que gravações do filme já começaram

Elenco de 'Teen Wolf' nos bastidores das gravações do novo filme, que será lançado no Paramount+. Foto: Twitter/@MTVteenwolf

A Paramount revelou nesta segunda-feira, 21, que as filmagens para o filme de Teen Wolf já começaram. A produção está sendo gravada em Atlanta, nos Estados Unidos, e vai reunir parte do elenco da série original para um longa-metragem. Imagens dos bastidores foram divulgadas pelo site Entertainment Weekly.

A notícia de que o revival da série da MTV estaria em produção foi anunciada em outubro de 2021, junto com volta do ator Tyler Posey, que interpreta o protagonista Scott McCall. O seriado esteve no ar entre 2011 e 2017 e foi um dos grandes sucessos da emissora. As contas oficiais de Teen Wolf e da Paramount no Twitter compartilharam fotos do primeiro dia do elenco e da equipe no set de filmagens.

Howling at this photo dump of Day 1 on the #TeenWolfMovie set. @paramountplus pic.twitter.com/IEX7XEKFGF — TEEN WOLF (@MTVteenwolf) March 21, 2022

A produção foi oficializada em fevereiro e tem previsão de ser lançado ainda em 2022 exclusivamente no Paramount+. O filme contará com o retorno de Crystal Reed, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig, Melissa Ponzio, Dylan Sprayberry e mais atores do elenco original.

You're not dreaming, the pack really is back together. #TeenWolfMovie : Jeff Davis pic.twitter.com/EdmakVJcuR — TEEN WOLF (@MTVteenwolf) March 22, 2022

No entanto, outros integrantes importantes da série não estarão no longa. Entre eles, Dylan O'Brien, que interpretava Stiles, melhor amigo do protagonista e querido entre os fãs, e Arden Cho, no papel de Kira. A atriz é a única não-branca do elenco principal da série e, segundo o Deadline, recebeu uma oferta de salário menor que as suas colegas. Tyler Hoechlin deve voltar como produtor, mas não foi confirmado entre os personagens.

O revival contará a história de uma nova ameaça aos personagens originais, mas servirá de ponta-pé inicial para uma nova produção da MTV: Wolf Pack. A série será desenvolvida pelo mesmo criador de Teen Wolf, Jeff Davis.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais