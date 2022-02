'Teen Wolf': novo filme é oficializado sem parte do elenco original

'Teen Wolf' ganha novo filme, mas sem parte do elenco original Foto: MTV

A série Teen Wolf vai retornar com um novo filme pela Paramount+. No entanto, nem todos os atores do elenco original estarão de volta: os atores Dylan O’Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin ficaram de fora do anúncio.

De acordo com site Deadline, Dylan O’Brien definitivamente não deve participar do filme. Assim como ele, também é certa a não participação de Arden Cho, mas no caso dela o motivo seria por questões salariais.

Com origem coreana, Cho é a única não-branca entre as atrizes do elenco principal e, ainda segundo o portal, ela recebeu uma oferta de salário menor que as suas colegas.

O novo filme da Paramount+ será uma sequência da história da série que durou seis temporadas na MTV e se inspira no filme original de 1985. Foram confirmadas a participação do protagonista Tyler Posey, além de nomes como Crystal Reed, Holland Roden, Colton Haynes e Shelley Hennig.

“Teen Wolf foi um fenômeno cultural global que gerou um dos maiores e mais leais fã-clubes – estamos entusiasmados em fazer parceria com o incrivelmente talentoso Jeff Davis para recompensar os fãs, reacender esta franquia com um filme original e lançar uma nova série Wolf Pack para a Paramount+”, disse Chris McCarthy, presidente e CEO da ViacomCBS.