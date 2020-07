'TBT': Canal inclui na programação séries antigas e clássicas da Disney

'As Visões da Raven' é uma das séries que será exibidas todas as quintas-feiras no canal Foto: Reprodução/Disney Channel

O canal Disney Channel decidiu tornar a exibição de séries clássicas algo definitivo na programação, com o especial TBT. A sigla significa Throwback Thursday (Quinta-feira da Lembrança, em tradução livre), usada em publicações para relembrar acontecimentos. A exibição das séries começou em 9 de julho, e continuará ao longo de 2020.

As produções que já foram confirmadas pelo canal são séries famosas e queridas pelos fãs, exibidas principalmente no final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, como As Visões da Raven, Zack e Cody: Gêmeos a Bordo, Os Feiticeiros de Waverly Place e Hannah Montana.

A programação especial foi transmitida pela primeira vez no canal ao longo de maio de 2020, e devido ao sucesso acabou se tornando um elemento fixo da grade do Disney Channel. A ideia é que os episódios sejam exibidos todas as quintas-feiras na faixa de horário das 14h30 às 18h30, e depois com a exibição da série No Ritmo às 20h.

Diversos cantores famosos hoje em dia conquistaram seus fãs em algumas das séries que serão exibidas novamente, como Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato e o trio Jonas Brothers. Confira abaixo a programação completa:

14h30 - Boa Sorte, Jessie

15h - Sunny Entre As Estrelas

15h30 - Austin & Ally

16h - Jessie

16h30 - As Visões da Raven

17h - Hannah Montana

17h30 - Disney Jonas

18h - Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h30 - Os Feiticeiros de Waverly Place

20h - No Ritmo

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais