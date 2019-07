Tatá Werneck e Taís Araújo choram ao falar sobre maternidade no ‘Lady Night’

Tatá Werneck recebeu a atriz Taís Araújo na nova temporada do programa 'Lady Night'. Foto: Instagram/@tatawerneck

Tatá Werneck iniciou a nova temporada de Lady Night, no Multishow, com a barriga saliente. Grávida, a apresentadora espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti.

Na edição desta terça-feira, 16, ela riu e se emocionou com a participação de Taís Araújo, esposa de Lázaro Ramos. A atriz também é mãe de dois filhos, João e Maria Antônia. “Eu me sentia tão culpada, sabe, de uma coisa que eu não tinha culpa nenhuma”, desabafou Taís quando tocou no assunto maternidade.

Tatá Werneck embalou: “Mas ser mãe...eu me sinto muito culpada. Ser mãe gera muita culpa. A gente não sabe como agir, a gente vai sempre errar de alguma maneira. Eu, por exemplo, estou gravando passando mal, saio daqui pra fazer a ultra e fico pensando, com medo se não fiz ultra demais...”, admitiu.

Taís e a plateia, até então, não sabiam se Tatá estava prestes a fazer uma brincadeira ou se estava falando sério. Então, ela para de falar para respirar um instante, mas não consegue segurar as lágrimas e completa: “Falaram para mim: ‘Por que você não abre mão de trabalhar?’. Não quero abrir mão de trabalhar. Ao mesmo tempo não quero perder nada da minha filha. Morro de medo de que tipo de mãe eu vou ser...se vou ser uma mãe boa suficiente”, refletiu Tatá.

No Instagram, Tatá Werneck publicou os principais trechos do programa com Taís Araújo. “Hoje vai ao ar um dos programas que mais amei. Taís me fez rir e chorar! Falar sobre a maternidade real, sobre culpa, sobre amor...obrigada por essa conversa!”, escreveu a apresentadora.

Assista ao vídeo:

Taís Araújo contou que teve dificuldades para amamentar por causa de uma infecção renal e teve de tomar antibiótico no fim da gestação, o que a impediu de oferecer o leite materno. “Minha irmã disse para eu deixar de bobeira porque eu teria outras possibilidades de criar vínculos com minha filha de outra maneira. E ela estava super certa”, contou a atriz enquanto chorava.