Tatá Werneck e Lázaro Ramos ‘choram’ pelo rompimento de Bruna Marquezine e Neymar

O ator Lázaro Ramos e a apresentadora Tatá Werneck. Foto: Instagram/@tatawerneck

O ator Lázaro Ramos sentou no sofá do programa Lady Night nesta terça-feira, 20, no Multishow, comandado por Tatá Werneck. A entrevista foi muito divertida e ele não fugiu de nenhuma das brincadeiras da apresentadora.

“Talvez ele não saiba porque tentei fingir naturalidade, mas foi uma das entrevistas que fiquei mais nervosa”, brincou Tatá em uma publicação no perfil no Instagram. “Ele é maravilhoso, inteligente, engraçado, espirituoso! Fiquei ainda mais fã”, teceu elogios.

Ao longo do programa, Tatá colocou Lázaro Ramos em situações ‘dramáticas’ e ‘extremas’. Em um dos momentos, ela questionou, com discurso inflamado: “O que você acha de pessoas que não comem a borda da pizza?”, gritou. O ator não deixou barato. “É um absurdo, porque a borda da pizza também é comida! E não pode ficar desperdiçando comida!”, exagerou na interpretação, arrancando risos da plateia.

No momento dramático, Tatá Werneck pergunta para Lázaro Ramos sobre a torcida pelo casal Bruna Marquezine e o jogador Neymar Jr. “O que você acha do casal ‘Brumar’ que sempre termina quando a gente está torcendo por eles, achando que vão casar?”, questionou a apresentadora, com ‘lágrimas’ nos olhos. “Gente, eu estou acompanhando essa novela há tanto tempo...”, comentou o ator, simulando um choro e divertindo os espectadores.

Assista ao vídeo:

Engajado nas redes sociais, Lázaro Ramos também publicou uma foto que representa bem a edição divertida do Lady Night com ele. “Foi assim (risos). Amei”, escreveu, na legenda da imagem no Instagram.