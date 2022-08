'Tarã': nova série do Disney + é ambientada na Floresta Amazônica

O Disney + apresenta a nova série 'Tarã', ambientada na Floresta Amazônica Foto: Disney+

O Disney+ anunciou nesta quinta-feira, 18, o início das gravações de uma nova série original brasileira pelo streaming. Tarã é uma trama com aventura e fantasia que contará a lenda de um povo na Floresta Amazônica que luta para cuidar da natureza e não perder suas origens.

Dirigida por Marco Dutra e Juliana Rojas, a produção, que começou em julho deste ano, será filmada em grande parte no Acre. A história será protagonizada por Ywyzar Guajajara e o elenco conta ainda com Xuxa Meneghel, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Angélica, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém, entre outros.

Na trama, o Planeta Terra está passando por processos ambientais severos e apenas Gaia (Ywyzar Guajajara) poderá salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal.

O lugar é guardado pelo povo das Nove Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia tem ascendência paterna. Para conseguir salvar a Terra, ela deverá amadurecer o poder herdado do pai com a ajuda de sua mãe Ylla (Xuxa Meneghel) e sua avó Kirina (Lana Guelero), líder do povo, para enfrentar o ambicioso fazendeiro JM (Bruno Garcia), que quer ganhar dinheiro prejudicando a natureza.

A mãe de Gaia, Ylla, vive uma farmacêutica bem sucedida vinda do Rio de Janeiro, que ao embarcar nesta viagem com a filha, descobrirá segredos que darão um novo sentido em sua vida.

A série é uma criação de Anna Lee, que divide o roteiro ao lado de Morgana Kretzmann e Bárbara Velloso, com assessoria indígena de Renata Tupinambá. Para dar consistência à temática nativa, a produção conta com pesquisadores locais, que colaboram com a equipe da série, entre eles o documentarista Sérgio de Carvalho e Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor. Tarã tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2023.