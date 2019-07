Tapete vermelho de ‘O Rei Leão’ recebe Beyoncé e Donald Glover

Beyoncé e Donald Glover durante cerimônia 'Red Carpet' de 'O Rei Leão', em Hollywood, na Califórnia. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP

O elenco do live-action O Rei Leão se reuniu no Red Carpet (Tapete Vermelho) de Hollywood na noite de terça-feira, 9, para falar sobre a releitura do clássico. As informações são da Associated Press.

Donald Glover, que dá voz ao Simba adulto, disse que se considera uma pessoa de sorte com o papel. "Sinto que muitas pessoas que estão assistindo não se lembram do primeiro [filme]", afirmou, brincando com o fato de a versão original ser de 1994. "[Rei Leão] é uma parte de quem eu sou", completou.

Glover fez um dueto da música Can You Feel the Love Tonight no live-action com Beyoncé, que dubla a personagem Nala e marcou presença no evento ao lado de sua filha Blue Ivy Carter.

O tapete vermelho de O Rei Leão também contou com a presença dos atores Seth Rogen, Billy Eichner, Chiwetel Ejiofor, além do diretor Jon Favreau e o compositor Hans Zimmer.

O Rei Leão chega aos cinemas brasileiros em 18 de julho. A versão original arrecadou US$ 968 milhões (R$ 3,6 bilhões, na cotação atual) e se tornou o filme de maior bilheteria em 1994. Além disso, conquistou dois Oscars: melhor canção para Can You Feel the Love Tonight, de Elton John e Tim Rice, e melhor trilha sonora de Hans Zimmer.

Veja abaixo algumas fotos da cerimônia de tapete vermelho.

Donald Glover durante pré-estreia de 'O Rei Leão'. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP

A cantora Beyoncé. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP

Beyoncé e sua filha Blue Ivy durante o 'Red Carpet' de 'O Rei Leão', em Hollywood. Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

Assista ao trailer: