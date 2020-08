'Tapas & Beijos': relembre história e elenco da série que volta à Globo

'Tapas & Beijos' - Terceira Temporada: o quarteto, Fabio Assunção, Andréa Beltrão, Fernanda Torres e Vladimir Brichta (Foto: Rede Globo) Foto: Rede Globo

A série Tapas & Beijos volta ao ar na Globo às terças-feiras, a partir deste dia 4. O programa teve cinco temporadas e foi exibido entre 2011 e 2015, protagonizado por Andréa Beltrão e Fernanda Torres, que deu entrevista ao Estadão relembrando a atração e falando sobre a pandemia (clique aqui para ler a íntegra).

Serão reprisados dois episódios de cada vez, com os "melhores momentos de cada fase da série". A previsão é de que o programa vá ao ar por volta das 23h15, após Cine Holliúdy.

A história gira em torno de Sueli (Andréa Beltrão), que trabalha como vendedora na loja Djalma Noivas. Ela divide seu apartamento com a outra protagonista, sua amiga Fátima (Fernanda Torres) na região do Méier, no Rio de Janeiro.

A personagem de Andréa busca a separação de Jurandir (Érico Brás) após apenas dois meses de casamento. Em seguida, ela se casa com Jorge (Fabio Asssunção), com quem se muda para Copacabana.

Em determinado momento, Jorge descobre que tem uma filha, que já é adolescente, Bia (Malu Rodrigues). A jovem namora Jurandir, ex-marido de Sueli.

A personagem de Fernanda em Tapas & Beijos, por sua vez, vive um amor com Armane (Vladimir Brichta), que é casado e dono de uma importadora.

O ator Flavio Migliaccio, que morreu no último mês de maio, marca presença como Seu Chalita, libanês dono de um restaurante no qual trabalha Jurandir.

Otávio Müller vive o patrão de Sueli, dono da Djalma Noivas. O personagem é casado com Flavinha (Fernanda de Freitas).

Outros artistas como Kiko Mascarenhas (Tavares), Cris Nicolotti (Catarina) Orã Figueiredo (Tijolo), Malu Galli (Márcia), Natália Lage (Lucilene), Daniel Boaventura (PC) e Felipe Abib (Leléu) também fizeram parte do elenco de Tapas & Beijos.

Assista a um teaser de Tapas & Beijos abaixo: