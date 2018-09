Taís Araújo revê Sérgio Malheiros no 'Domingão': 'Filhinho da mamãe!'

Taís Araújo e Sérgio Malheiros Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Os atores Sérgio Malheiros e Taís Araújo se reencontraram no palco da Dança dos Famosos no Domingão do Faustão no último domingo, 2. Os dois contracenaram juntos como mãe e filho na novela Da Cor do Pecado, exibida em 2004.

O fato rendeu brincadeiras por parte de Taís, que estava avaliando a dança de Sérgio como jurada do programa.

"Filhinho da mamãe! Amor da minha vida!", começou ela. "Amei, você dançou lindamente, além de dançar lindamente, você interpretou lindamente. Parabéns, mamãe tá muito orgulhosa de você, tá?", concluiu, dando nota 10 à apresentação de Sérgio.

