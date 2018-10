Taís Araújo reclama de erro técnico, novamente, no 'Popstar'

A atriz Taís Araújo comanda o reality show Popstar, da TV Globo. Foto: Reprodução

Mais um erro técnico pegou Taís Araújo de surpresa durante apresentação do Popstar deste domingo, 21. Na nova temporada, o reality show pretende revelar talento musical de personalidades de outras áreas, como teatro e jornalismo.

Após a apresentação da jornalista Renata Capucci, a produção do programa errou ao contabilizar a nota zero dos telespectadores. “Hoje de novo, Jesus?”, desabafou Taís Araújo. O equívoco foi corrigido rapidamente e Renata apareceu com nota 9,56 do público de casa.

Na edição da semana anterior, houve problema técnico semelhante. Depois de cantar a música 10%, de Maiara e Maraisa, Lua Blanco teria recebido a nota zero dos telespectadores. “Especialistas 9,92, plateia interativa 9,78, público de casa...zero?”, disse, surpreendida, a apresentadora. “Não é possível. Ninguém votou”, questionou Lua Blanco.

“Mesmo? Não! Estamos consertando. Tivemos um problema técnico. Claro que não, pelo amor de Deus. Já fiquei tensa, ia falar que o público de casa não viu a apresentação. Vamos chamar o intervalo rapidinho”, afirmou a atriz. Na ocasião, Taís Araújo brincou no perfil dela no Twitter. “Virei meme”, escreveu com as hashtags ‘Popstar’ e ‘AoVivoÉAssimMesmo’.