Taís Araújo lança 'Aruanas' em NY ao lado de lideranças internacionais

Taís Araújo no lançamento da série 'Aruanas', em Nova York. Foto: Andrew Walker/Globo

Taís Araújo marcou presença no lançamento da série Aruanas, em Nova York, nesta segunda-feira, 24. A produção original do Globoplay mostra a importância dos defensores do meio ambiente e a atriz, que é protagonista, comentou sobre a trama.

"Foi uma honra participar da série. Tivemos um roteiro cheio de conflitos, emoções e dramas, todos os ingredientes que uma narrativa precisa para ser um sucesso. A história dessas quatro mulheres fez eu me sentir mais corajosa, mais forte e mais segura para convidar o mundo a se juntar a nós e aos nossos personagens nessa aventura de manter a floresta e sua biodiversidade vivas para as gerações que virão", disse Taís.

Com dez episódios, Aruanas será lançada mundialmente em 2 de julho e traz no elenco Debora Falabella, Leandra Leal, Camila Pitanga e Thainá Duarte.

O evento, que ocorreu no Angelika Film Center, contou com a presença de organizações internacionais que são referência na área de meio ambiente e direitos humanos.

A presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa Garcês, elogiou a produção. "Todas nós devemos ser uma Aruana, sentinelas de nossas florestas. A série mostra a força e a determinação de mulheres e a necessidade de que todos se envolvam com sustentabilidade, que vivam uma vida com dignidade baseada em generosidade com o outro e com outras espécies de nosso planeta", declarou.