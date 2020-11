Taís Araújo fala sobre interpretar Marielle Franco: 'brasileiros mereciam conhecê-la mais'

Taís Araújo como Marielle Franco no especial 'Falas Negras', da Globo Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

A atriz Taís Araújo falou sobre como foi interpretar Marielle Franco, vereadora assassinada a tiros no Rio de Janeiro em 2018, para o especial Falas Negras, que vai ao ar na Globo na próxima sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

"Eu fiquei muito emocionada com o convite porque a Marielle significa muito para mim, em muitos lugares. Eu fiquei muito feliz! É uma personagem importante para a história recente do Brasil"

"Eu senti vontade de ter conhecido mais a Marielle. Me deu esse desejo de falar 'meu Deus, por que eu não sabia tão mais dela antes da execução?' Eu acho que todos os brasileiros mereciam conhecê-la mais. Ela tinha tanto a dizer e tanto a fazer", continuou.

Taís Araújo também falou sobre o trabalho do marido, Lázaro Ramos, que trabalhar como diretor de Falas Negras. "O clima no set que ele dirige é sempre muito bom, porque você sente a valorização de cada profissional".

"Eu adoro ser dirigida pelo Lázaro. Ele é um diretor muito afetuoso, ao mesmo tempo, é firme", conta.

O programa trará 22 atores interpretando personalidades que existiram na vida real, com depoimentos dados por elas na luta pela liberdade e contra o racismo.