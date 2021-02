Taís Araújo critica 'BBB 21': 'Triste e constrangedor'

Atriz e apresentadora Taís Araújo Foto: Silvana Garzaro/ Estadão

Taís Araújo usou seu Instagram para criticar o BBB 21, reality show da Globo, nesta terça-feira, 2.

"Assisti a um episódio do BBB ontem e fiquei com essa cara! Não era para ser sobre entretenimento, gente? Triste e constrangedor. Não achei graça alguma!", escreveu a atriz.

No episódio da segunda-feira, 1º, houve o tradicional Jogo da Discórdia, momento do programa em que os participantes são estimulados a responder perguntas que, como o próprio nome do quadro indica, tendem a causar conflitos.

Ontem, os 20 competidores tiveram que escolher quem consideram os maiores "canceladores" da casa. Lucas Penteado e Juliette foram os mais citados (clique aqui para ver como foi).

Confira a postagem de Taís Araújo em crítica ao BBB 21 abaixo: