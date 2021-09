Taís Araújo apresenta nova temporada do ‘Superbonita’

Taís Araújo no novo cenário do 'Superbonita', com uma grande espiral de fotos que ilustram os 20 anos de história do programa Foto: Lucas Mennezes

O Superbonita comemora seus 20 anos de existência com uma nova temporada especial, com estreia em 30 de setembro, no canal por assinatura GNT. A atriz e apresentadora Taís Araújo comanda os novos episódios.

Com participação de nomes como Grazi Massafera, Fátima Bernardes e Ana Furtado, a nova temporada traz um balanço da trajetória do programa e discute a evolução das mulheres na relação com seu corpo, aparência e autoestima nas últimas duas décadas.

"Muitos nomes importantes passaram pelo ‘Superbonita’, que é uma das atrações mais consagradas de nossa grade. Vamos homenagear esse legado fazendo um convite para o público olhar para esse caminho, para onde estamos indo, com conversas sinceras sobre quem já fomos e quem somos agora", conta Mariana Koehler, diretora de conteúdo artístico do GNT e VIVA.

A nova leva de inéditos terá a presença de especialistas e convidadas especiais que já participaram do Superbonita, como Preta Gil, Cleo Pires, Fernanda Torres, Andreia Beltrão, Zezé Motta, Karol Conka, Luana Xavier, Sheron Menezes, Fernanda Rodrigues e Maria Beltrão.

As artistas terão a oportunidade de rever e comentar vídeos de vinte, quinze e cinco anos atrás, com suas participações na atração.

Os temas tratados ao longo dos anos abrangem tendências da indústria da beleza e Taís Araújo conversa com as convidadas sobre como a busca pelo padrão perfeito deu lugar a busca por mais autoconhecimento, saúde e autocuidado.

A inclusão também está presente: transição capilar, enfrentamento da gordofobia, maternidade, maturidade, tecnologia e criação de produtos para todos os tipos de peles também são pautas presentes nos episódios.

O programa também dá dicas de autocuidado de especialistas da beleza e tem quadros como Já Era e Já É, Tutorial 2020/2022 e Miga Sua Lôka, que atualizam tendências de beleza e comportamento de uma maneira leve e bem humorada.

Com direção de Mayara Aguiar, os episódios são exibidos às quintas, às 22h30.