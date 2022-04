Tadeu Schmidt dá show em apresentação do 'BBB' e vira destaque positivo da edição

Apresentação de Tadeu Schmidt foi um dos destaques positivos no 'BBB 22'. Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Uma das grandes mudanças no Big Brother Brasil deste ano foi entrada de Tadeu Schmidt na apresentação. O jornalista embarcou nessa nova experiência e, após mais de 100 dias de trabalho, mostrou ser a escolha certa para substituir Tiago Leifert.

O primeiro desafio dele foi conseguir desvincular sua imagem do Fantástico. O terno e gratava deram lugar a camisas menos formais (e até sapatênis), mas foi o seu jeito descontraído, que já era marcante na revista eletrônica, que fez tudo dar certo no entretenimento.

Tadeu também deu aula nos discursos de eliminação, que foram muito bem escritos e lidos por ele. E sem contar que se mostrou muito carinhoso com todos os participantes e postou uma homenagem em seu Instagram para cada eliminado da edição.

Na final, ele quebrou o protocolo e foi abraçar os três finalistas, evidenciando, mais uma vez, o seu jeito afetuoso.

A verdade é que, no palco montado pelo público, Tadeu nunca saiu do primeiro lugar. Desde o início, ele conduziu o maior reality show do País com maestria e, por isso, ganhou muitos elogios nas redes sociais. Veja algumas reações ao trabalho do jornalista:

Nada é maior ou melhor que Tadeu Schmidt nesse momento, amigos. O MELHOR!!!!! — Felipe Neto (@felipeneto) April 27, 2022

o tadeu eh carismático demais quero guardar num potinho — luscas (@luscas) April 27, 2022

Eu amo este homem chamado Tadeu Schimidt. Coração GIGANTESCO. pic.twitter.com/rWbNEjt2hx — Mundo da Bola (@mundodabola) April 27, 2022

Nossa @tadeuschmidt meu amigo…vc tá BRILHANDO MUITO!! Não sei quem vai ganhar o prêmio em dinheiro, mas o prêmio de quem venceu É SEU! Que energia BOA vc tá trazendo pra gente! BRILHA!! — Marcos Mion (@marcosmion) April 27, 2022