‘Tá no Ar’ brinca com ‘tremelique’ de Fernando Rocha, que foi desligado de programa da Globo

O apresentador Fernando Rocha, que saiu recentemente do comando do programa 'Bem Estar', da TV Globo. Foto: Instagram/@fernandorocha11

Cinco meses separam o encontro de Fernando Rocha e Sérgio Mallandro da piada que foi feita na edição do programa Tá no Ar desta terça-feira, 12, na TV Globo.

Na sátira apresentada, Marcelo Adnet interpreta o apresentador do fictício ‘Bem Star’.

Ao lado do ator Thiago Lacerda, o humorista diz: “Você sabe que essa história do exame de urina do Thiago (Lacerda) está me lembrando uma história bacana, que é o reencontro da urina com a ureia dentro do pote. Sabe como que termina esse encontro? O ‘tremelique’ da urina. Vamos chamar o comercial”.

O humorista Marcelo Adnet e o ator Thiago Lacerda, em edição do programa 'Tá no Ar', da TV Globo. Foto: Reprodução/TV Globo

Na vida real, Fernando Rocha e Sérgio Mallandro se encontraram em outubro do ano passado e protagonizaram a tal cena do ‘tremelique’. “O encontro do século: a clara, a gema, o ‘gluglu’ e o ‘tremelique’. Quem vencerá?”, brincou Mallandro na rede social.

No Twitter, muitos internautas criticaram a sátira feita durante o Tá no Ar desta terça-feira com o ex-apresentador do programa Bem Estar Fernando Rocha.

O timing dessa piada do Bem Estar com o Fernando Rocha foi um pouco ruim por causa da demissão recente dele, né? #TáNoAr — Fábio Garcia (@fabiogaj) 13 de março de 2019