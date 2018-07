'Tá difícil competir': relembre vezes em que o perfil de 'House of Cards' citou a política no Brasil

Cena da série 'House of Cards', na Netflix, com Robin Wright e Kevin Spacey Foto: David Giesbrecht/ Netflix

Na última quarta-feira, 17, diante das denúncias de corrupção a respeito do presidente Michel Temer (PMDB-SP) e do senador Aécio Neves (PSDB-MG), o perfil oficial da série House of Cards no Twitter publicou uma sutil mensagem: "Tá difícil competir".

Não foi a primeira vez que a conta, que possui postagens em diversas línguas, abordou a realidade brasileira. Em março de 2016, por exemplo, responderam com "Eu não sei de nada" a uma notícia sobre Lula.

Ao ser questionada sobre um possível spin-off da série voltada à realidade do Brasil, a Netflix respondeu no Twitter: "Se eu reunisse 20 roteiristas premiados não conseguiria chegar numa história à essa altura".

Confira as postagens abaixo!

Tá difícil competir. — House of Cards (@HouseofCards) 17 de maio de 2017

@quaseheroinan @HouseofCards Eu até tentaria, mas se eu reunisse 20 roteiristas premiados não conseguiria chegar numa história à essa altura... — Netflix (@NetflixBrasil) 18 de maio de 2017

@pedrodoria Mais detalhes sobre a Operação House of Cards, só na Netflix. — House of Cards (@HouseofCards) 4 de março de 2016

A message from President Underwood to the people of Brazil. pic.twitter.com/dxqOnwknvo — House of Cards (@HouseofCards) 4 de março de 2016

In brazilian portuguese, they don't say "impeachment", they say "se inspirar no Francis Underwood" and i think that's beautiful. — House of Cards (@HouseofCards) 19 de fevereiro de 2015

Watching today's Brazilian news coverage. pic.twitter.com/ojlEjXuVje — House of Cards (@HouseofCards) 16 de março de 2016