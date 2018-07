Susana Vieira posta foto com José Wilker e comemora reprise de 'Senhora do Destino'

Foto: Reprodução/Instagram @susanavieiraoficial

A atriz Susana Vieira comemorou, no Instagram, a volta de Senhora do Destino às telas da Globo A novela será reexibida pela segunda vez, a partir de março no Vale a Pena Ver de Novo.

No post, Susana usou uma foto com José Wilker e afirmou estar com saudade dele. Os dois eram amigos e, quando Wilker morreu, em 2014, Susana chegou a dizer que sentia como se o ator tivesse sido seu marido, apesar de os dois nunca terem namorado.