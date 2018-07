Susana Vieira e sua modéstia viram piada nas redes sociais

Ivete Sangalo foi o centro das atenções no desfile da Grande Rio no domingo, 26, primeira noite de apresentações do grupo especial do carnaval carioca. Mas Susana Vieira, integrante da agremiação, tentou trazer os holofotes para si ao dar uma entrevista nada modesta à Globo.

"Passam-se os anos e a gente continua. Ela com aquela voz fantástica, e eu com o meu talento absurdo e com fôlego de atravessar a avenida", disse a atriz ainda na concentração da Sapucaí.

A entrevista rendeu outras boas frases, sempre com Susana tentando se comparar a Ivete Sangalo. O público, atento às falas da atriz, não perdeu tempo e fez diversas piadas nas redes sociais.

Veja abaixo algumas delas:

Entra ano e sai ano e Ivete continua com aquela voz incrível e eu com meu talento absurdo. ( Susana Vieira )#Globeleza — L e o n a (@LeonaDivaa) 27 de fevereiro de 2017

quero chegar na idade da suzana vieira nesse pique de dançar no carnaval RAINHA — nathalia (@badgalkeller) 27 de fevereiro de 2017

Suzana Vieira dando entrevista no carnaval é maravilhoso HAHAHAHAHAHAHA " eu com meu talento absurdo" — Everton Mauricio (@evertonmauriic) 27 de fevereiro de 2017

Queria eu ter a autoestima dá Susana Vieira — Sharpay Evans (@vic_goularts) 27 de fevereiro de 2017

Rpz, Susana Vieira às vezes passa do limite, sabe? E o pior disso tudo é que a gente alimentou o monstro dando biscoito pra ele — Ana de Amsterdam™ (@calmatheus_) 28 de fevereiro de 2017

a autoestima de susana vieira é maior do que a maioria da população brasileira pic.twitter.com/lsc6OmCFiv — tony stark (@eumalfoy) 28 de fevereiro de 2017

Agora que vi o vídeo da Susana Vieira... eu morro de rir com ela! E também me acho super parecida com rainha Ivete. — Geovana SV (@GeovanaSV) 28 de fevereiro de 2017

Vou confeccionar uma camiseta com: EU, COM MEU TALENTO ABSURDO. Talvez melhore minha autoestima. SUSANA VIEIRA RAINHA — Aline (@heinaline) 28 de fevereiro de 2017