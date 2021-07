'Super Dança dos Famosos': Paolla Oliveira, Rodrigo Simas e Lucy Ramos passam para próxima fase

A atriz foi campeã do Dança dos Famosos 2009 ao lado do professor Átila Amaral. Na 6ª edição, Paolla disputou a final com Leandro Hassum e Jonatas Faro e, com 56,8 pontos, ela foi a vencedora. Na nova edição, o par de Oliveira será o professor Leandro Azevedo.

Foto: Instagram/ @paollaoliveirareal