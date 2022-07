'Stranger Things': Sadie Sink não sabe o destino de Max na 5ª temporada

Sadie Sink falou sobre o futuro de sua personagem Max Mayfield na próxima temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix

Atenção: o texto contém spoilers do volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things

A conclusão da quarta temporada de Stranger Things chegou à Netflix na última sexta, 1º, mas deixou os fãs curiosos com o que pode acontecer no próximo ano da série.

Uma das perguntas que ainda precisam ser respondidas é o destino de Max, que quase foi morta por Vecna e terminou o episódio final em um coma. Contudo, Sadie Sink, atriz que a interpreta, revelou ao site Deadline que não sabe se a personagem continuará viva ou não.

"Eu não tenho ideia do que virá na quinta [temporada] e como isso vai ser. A história de Max está bem no ar, porque obviamente ela está em coma e Eleven não consegue ver nada na mente dela. Então quem sabe onde e em que estado ela está", disse.

Sadie afirmou que não sabe quando a próxima temporada ficará pronta, já que essa demorou mais de dois anos para ser feita. Ela comentou que os irmãos Duffer, criadores da série, tem sido misteriosos com o que pode acontecer no próximo ano, em especial com a possível morte de personagens.

"Com a quinta temporada sendo a última, eu não sei o que eles planejam. Mas existem tantos personagens. Algumas das mortes na série são muito impactantes para a audiência e para outros personagens, mas elas realmente movem a história. Eu sei que os Duffers são sempre cuidadosos e calculistas com quem eles matam", pontuou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais