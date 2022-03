'Stranger Things': Noah Schnapp revela que elenco não foi avisado sobre o fim da série

Primeira parte da 4ª temporada de 'Stranger Things' estreia no dia 27 de maio e segunda em 1º de julho. A 5ª temporada será a última da série. Foto: Netflix

Os fãs do sucesso da Netflix, Stranger Things, estão tristes com o fim da série, mas eles não foram os únicos pegos de surpresa com o anúncio. Segundo o ator Noah Schnapp, que interpreta Will Byers, o aviso publicado na conta oficial da série no Twitter foi inédito até mesmo para o elenco da produção.

"Eles postaram esta carta que eu nunca vi até compartilharem, porque eles não nos dizem nada, como estou sempre dando spoilers. Ela [a carta] diz: ‘O show está terminando, é isso. Este é o começo do fim’. Eu li e estava chorando, estava muito chateado", revelou o ator de 18 anos em entrevista ao programa The Tonight Show com Jimmy Fallon.

Na carta, publicada há exatamente um mês atrás, os criadores da série, os Irmãos Duffer, divulgaram que a quinta temporada será a última de Stranger Things. Após descobrir o anúncio, Schnapp disse que contatou os outros atores da produção:

"Mandei uma mensagem para Millie [Bobby Brown], minha colega de elenco que interpreta Eleven, e ela perguntou: ‘Você também está chorando? Eu também estou.'"

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1 — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

"Ela enviou uma mensagem para Gaten [Matarazzo], quem interpreta Dustin, e ele disse: 'Também estou chorando'. Então, todos nós mandamos uma mensagem para os Duffers, e dissemos: 'Isso é tão triste. Não conseguimos acreditar que acabou'", continuou Schnapp.

O intérprete de Will disse que, mesmo com a comoção, os criadores da série tentaram tranquilizar os atores: "Eles responderam: ‘Vocês têm que parar de mandar mensagens para nós. Sabemos que acabou, mas ainda temos tempo'".

A quarta temporada do seriado, que será dividido em dois volumes, foi descrita como o "início do fim" na carta. A primeira parte será disponibilizada no dia 27 de maio e a segunda, em 1º de julho.