'Stranger Things': Netflix libera os primeiros oito minutos da 4ª temporada; assista

'Stranger Things 4' terá cinco horas a mais do que temporadas anteriores. Foto: Netflix

A Netflix divulgou os oito minutos iniciais da quarta temporada de Stranger Things nesta sexta-feira, 20. A plataforma ainda anunciou que o quarto ano da produção será mais longo do que os anteriores, com cinco horas a mais, somando quase 13 horas de duração.

Além disso, o streaming revelou como será feita a divisão de episódios, que serão lançados em dois volumes. O primeiro chega com sete episódios no dia 27 de maio e o segundo chega em 1º de julho com os dois capítulos finais.

A 'super temporada' de Stranger Things começa com Dustin (Gaten Matarazzo) entregando jornais e se passam seis meses após a batalha de Starcourt. Pela primeira vez, o grupo de amigos se separa enquanto enfrenta um período complicado na escola. No mesmo momento, surge uma ameaça sobrenatural que pode ser o segredo para acabar com os horrores do Mundo Invertido.

Confira os primeiros oito minutos de Stranger Things 4: