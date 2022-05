'Stranger Things': Netflix divulga novos pôsteres da 4ª temporada; veja

Primeira parte da 4ª temporada de 'Stranger Things' estreia no dia 27 de maio e segunda em 1º de julho. A 5ª temporada será a última da série. Foto: Netflix

Os fãs de Stranger Things só têm motivos para comemorar. A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 9, novos pôsteres individuais da quarta temporada da série, que será dividida em dois volumes que estreiam em 27 de maio e 1º de julho, respectivamente.

Um pôster de Eleven (Millie Bobby Brown) já havia sido divulgado com um visual da personagem durante a primeira temporada. Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder) e Murray (Brett Gelman) também já ganharam pôsteres de divulgação.

"Seis meses se passaram da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. Enquanto continuam a lidar com as consequências, o grupo de amigos se separa pela primeira vez – e navegar pelas complexidades da escola não torna as coisas mais fáceis", adianta a sinope da quarta temporada.

"Nesse momento tão vulnerável, uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível surge, trazendo um grande mistério que, se resolvido, pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido", divulga a Netflix na sinopse.

A quarta temporada é a penúltima de Stranger Things e a série será concluída no quinto ano. Veja os novos pôsteres.

scoops troop, do you copy? pic.twitter.com/d2ci7fy4VP — Stranger Things (@Stranger_Things) May 9, 2022

Veja os pôsteres já divulgados de Eleven, Hopper, Joyce e Murray.

VIVOOOO. O MEU HOPPER TÁ VIVOOOOO. pic.twitter.com/6ws65nPXbJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 2, 2022