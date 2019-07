'Stranger Things': Netflix disponibilizará fliperamas na Avenida Paulista

'Strangerama': Netflix colocará fliperamas na Avenida Paulista para divulgar 'Stranger Things'. Foto: YouTube / @Netflix Brasil

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 10, que disponibilizará alguns fliperamas inspirados em Stranger Things para divulgar a 3ª temporada da série em São Paulo, na região da Avenida Paulista.

"Divirta-se como em 1985. Os fliperamas estão de volta. Agora nos pontos de ônibus. Venha jogar, é de graça", publicou a plataforma em seu canal no YouTube, anunciando o "Strangerama".

Serão com dois jogos distintos baseados em Stranger Things: Stranger Attack, que traz o personagem "Mike fugindo do MF", na Avenida Paulista, em frente ao número 2026, e Maze Eleven, que traz "Eleven perseguindo seus waffles", na Avenida Paulista, em frente ao número 171.

"De Hawkins para a Avenida Paulista, de 1985 para 2019. Descubra como é que as pessoas se divertiam no ponto de ônibus antes de existir celular. Trouxemos para São Paulo um gostinho do nosso Arcade Palace dos anos 80!", informa o comunicado da Netflix.

Confira o vídeo de divulgação dos fliperamas de Stranger Things na Avenida Paulista publicado pela Netflix abaixo: