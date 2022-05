'Stranger Things': Netflix confirma que Hopper está vivo em novo pôster da 4ª temporada

A quarta temporada de 'Stranger Things' será a penúltima da produção da Netflix. Foto: Instagram/@strangerthingstv

Nesta segunda-feira, 2, a Netflix liberou mais um material da tão aguardada quarta temporada de Stranger Things. Nas redes sociais, a plataforma divulgou novos pôsteres individuais dos novos episódios, oficializando a notícia de que Hopper, o personagem vivido por David Harbour, está vivo.

A informação tem conexão com o final da 3ª temporada (e se você ainda não assistiu, cuidado com os spoilers a seguir), onde chefe da polícia de Hawkins desaparece, após uma explosão, durante a tentativa dos personagens de fechar a fenda do Mundo Invertido com o atual. É por este motivo, inclusive, que Eleven, a personagem de Millie Bobby Brown, vai morar na Califórnia com a família Byers.

Além de Hopper, Joyce (Winona Ryder) e Murray (Brett Gelman) também ganharam cartazes individuais para divulgação da quarta temporada de Stranger Things, além de Eleven, que o pôster já havia sido divulgado antes. Confira:

VIVOOOO. O MEU HOPPER TÁ VIVOOOOO. pic.twitter.com/6ws65nPXbJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 2, 2022

E pra completar minha trindade de adultos cheios de problema, ele mesmo: Murray. pic.twitter.com/fb7auBXNOG — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 2, 2022

A penúltima temporada da série será dividida em dois volumes. O primeiro estreia em 27 de maio e o segundo em 1º de julho. A série será encerrada no quinto ano.