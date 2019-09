'Stranger Things' muda de foto no Facebook e levanta suspeita de viagem no tempo

Cena da terceira temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix/Divulgação

Os administradores da página oficial de Stranger Things no Facebook mudaram a foto de perfil da conta no domingo, 29, e levantaram rumores de uma possível 'viagem no tempo' para a próxima temporada.

Sem descrição, a imagem mostra um relógio ao contrário com cores e manchas nebulosas, dando a entender que pertence ao mundo invertido - local da série onde "coisas estranhas" acontecem.

A ideia de que a postagem tenha a ver com um novo enredo de Stranger Things coincide com os episódios finais da terceira temporada, nos quais uma tragédia gera especulações entre os fãs sobre a possibilidade de um personagem dado como morto estar vivo em outra dimensão.

Veja abaixo a foto: