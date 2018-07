‘Stranger Things’ ganha jogo oficial para celular

'Stranger Things' inicia segunda temporada no dia 27 de outubro. Foto: Netflix

O seriado norte-americano Stranger Things ganhou, nesta quarta, 04, um jogo oficial. A novidade veio para acalmar os ânimos dos fãs da série, que anseiam pela estreia da segunda temporada no dia 27 de outubro.

Lançado pela Netflix, o aplicativo está disponível para dispositivos móveis Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente.

No cenário vintage de Stranger Things: The Game, o usuário tem a possibilidade de jogar com sete personagens diferentes, cada qual com sua habilidade especial. Para completar os mais de 30 desafios, é necessário explorar locações conhecidas no seriado, como a floresta Mirkwood, o laboratório Hawkins e a casa de Jim Hopper.

Existe a possibilidade de que o jogo seja atualizado na data de estreia da nova temporada.

Confira o trailer: