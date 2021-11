'Stranger Things Day': Netflix lança novo teaser da 4ª temporada da série

Elenco principal da série Stranger Things, cuja 3ª temporada estreou em 2019 Foto: Netflix

O Stranger Things Day, comemorado neste sábado, 6, chega com diversas novidades para os fãs da série. A Netflix divulgou detalhes da história da nova temporada.

A quarta temporada de Stranger Things chega no serviço de streaming em 2022. Nas redes sociais, a plataforma lançou dois teasers e revelou o nome dos nove episódios.

São eles: The Hellfire Club, Vecna’s Curse, The Monster and The Superhero, Dear Billy, The Nina Project, The Dive, The Massacre at Hawkins Lab, Papa e The Piggyback.

Na prévia, a personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, aparece escrevendo uma carta para Mike, personagem de Finn Wolfhardfeito.

A protagonista conta que está indo para a escola e que fez diversos amigos, porém as imagens retratam Eleven sofrendo bullying dos colegas de classe. Em seguida, ela diz que está ansiosa para as férias para vê-lo. No entanto, logo em seguida, o teaser mostra que essas férias serão tomadas por explosões e perseguições.

Confira os teasers: