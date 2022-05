'Stranger Things': Com estreia chegando, fãs se preparam para lançamento da nova temporada

Quarta temporada de 'Stranger Things' chega ao catálogo da Netflix em duas partes; a primeira será lançada em 27 de maio. Foto: Netflix

A espera está acabando. Depois de três anos, a quarta temporada de Stranger Things chega à Netflix na madrugada desta sexta-feira, 27, mais precisamente às 4h da manhã.

O novo ano da série será dividido em dois volumes e, com isso, apenas os sete primeiros episódios estarão disponíveis, enquanto os dois últimos, que prometem ser emocionantes, chegarão apenas no dia 1° de julho.

Stranger Things 4 será, como descrito pelo elenco, a temporada "mais sombria de todas" até agora, além de ser a mais longa. O episódio sete, último deste primeiro volume, tem quase uma hora e 40 minutos de duração.

Com tantas novidades, a ansiedade dos fãs não poderia ser maior diante a chegada do lançamento. "Stranger Things é um evento tão importante que eu vou até faltar na escola amanhã", publicou uma internauta no Twitter.

Nas redes sociais, movimentações semelhantes à essa estão acontecendo. Confira algumas das reações e expectativas:

Maratona da madrugada, quem vai participar? ✋ Os sete primeiros episódios da 4ª temporada de #StrangerThings estarão disponíveis às 04h da madrugada de quinta pra sexta-feira (27) na Netflix Brasil! pic.twitter.com/zWPZ85ZyGc — Stranger Things Brasil (@strangertbr) May 24, 2022

stranger things é um evento tão importante q eu vou até faltar na escola amanhã — anaa. ST4 TOMORROW (@fwolfhardp) May 26, 2022

Atenção não esperem absolutamente nada de mim a partir do dia 27 de maio pois estarei ocupada assistindo stranger things já tô trancando a faculdade pedindo demissão do trabalho pois nada pode interferir no meu desempenho na maratona de stranger things — mariana (@marianasvb) May 23, 2022

A ESPERA ACABOU! amanhã, depois de três anos teremos a 4 temporada de stranger things. não contem comigo pra absolutamente nada pic.twitter.com/Smd3m2JJsl — nat | ST4 TOMORROW! (@skatasfav) May 26, 2022

como o fandom de stranger things se encontra nesse exato momento após três anos de espera podendo dizer que finalmente falta só um dia pra nova temporada pic.twitter.com/bXN0t9u02n — lu. | ST4 TOMORROW!!!! (@sadsvie) May 26, 2022

É AMANHÃ!!! 4 TEMPORADA DE STRANGER THINGS CHEGA AMANHÃ NA NETFLIX!!! FORAM 3 ANOS DE ESPERA E FINALMENTE ACABOU!!! #StrangerThings pic.twitter.com/uYGC2oh56x — ៹ge. ST4 TOMORROW (@oliverlish) May 26, 2022

se manifeste aqui nesse tweet só quem vai maratonar stranger things 4 as 4:00 da manhã — yas | st4 tomorrow! (@scenesyas) May 26, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais