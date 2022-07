Stranger Things: CEO da Netflix diz que gastos com protocolos de covid pagaria episódios extras

'Stranger Things': Cena com Millie Bobby Brown (Eleven), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Charlie Heaton (Jonathan) e Eduardo Franco (Argyle) Foto: Netflix

Ted Sarandos, diretor executivo da Netflix, declarou que o valor gasto com a prevenção da covid-19 nos sets da empresa foram cerca de 5% a 10% do orçamento para conteúdo. Segundo Sarandos, essa verba poderia ter quitado episódios extras de Stranger Things. Em 2021, o orçamento do streaming para produções foi de 17 bilhões de dólares.

“Se fizermos tudo de novo e tirar isso (gastos com covid) de cima, poderíamos até conseguir alguns episódios extras”, disse o executivo. Ted Sarandos não deixou claro se o quarto ano da série teve episódios cortados em virtude dessas despesas.

O executivo da Netflix continuou dizendo que Stranger Things foi afetada como qualquer outra produção por causa do elenco jovem, do tamanho e escopo da produção e dos vários locais de filmagem. “O tempo de produção ampliado e os cuidados com o elenco no início da pandemia foram os principais motivos”, acrescentou.

Dividida em duas partes, o primeiro volume da quarta temporada de Stranger Things, com sete episódios, chegou ao streaming em maio deste ano, após alguns adiamentos por conta da pandemia de covid-19. E o segundo volume, com dois episódios, foi lançado em 1º de julho de 2022. A temporada completa conta com nove episódios de durações estendidas que somam um total de quase 13 horas de conteúdo inédito.