'Stranger Things': Veja como os atores mudaram desde o início da série

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp fazem parte do elenco de 'Stranger Things' desde 2016, quando a série estreou. Sadie Sink entrou para o grupo em 2017. Foto: Instagram/@Netflix

O primeiro volume da nova temporada de Stranger Things estreia na próxima sexta-feira, 27, e os fãs da série já estão fazendo contagem regressiva para o lançamento.

A nova leva de episódios será dividida em duas fases e o segundo volume entra na Netflix no dia 1° de julho. A chegada da quarta temporada ocorre quase três anos depois da terceira, que saiu em 2019.

O período de tempo foi quase o mesmo entre o lançamento dos últimos episódios e a estreia da série, em julho de 2016. Seis anos depois, os atores que dão vida aos personagens cresceram e participaram de diversos projetos além de Stranger Things.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink integram o elenco principal que dá vida às crianças - agora adolescentes - de Hawkins. Confira abaixo o quanto eles mudaram desde a estreia da série até hoje.

Millie Bobby Brown

Eleven foi o primeiro papel de destaque de Millie Bobby Brown, que hoje tem 18 anos. Foto: Eric Charbonneau/Netflix e REUTERS/Henry Nicholls

A atriz tinha apens 12 anos quando Stranger Things estreou e já foi duas vezes indicada ao Emmy, principal prêmio da televisão, pela performance no papel de Eleven. Desde então, ela esteve nos filmes Godzilla II: Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong.

Millie também interpretou Enola Holmes, irmã de Sherlock, no filme sobre a personagem. A sequência do longa está prevista para ser lançada na Netflix ainda em 2022. Além disso, a artista de 18 anos é dona de uma marca de cosméticos, a Florence by Mills.

Finn Wolfhard

Além de 'Stranger Things', Finn Wolfhard conquistou papéis em grandes blockbusters, como 'It - A Coisa' e 'Ghostbusters'. Foto: Eric Charbonneau/Netflix e Intagram/@netflixbrasil

Wolfhard tem 19 anos e teve seu primeiro papel de destaque como Mike Wheeler em Stranger Things, com 13 anos, mas logo participou de outras grandes produções. Ele interpretou Richie no filme It - A Coisa e na sequência It - Capítulo 2, além de Trevor em Ghostbusters: Mais Além.

Somando à carreira de ator, Wolfhard tem 'um pé' na música. Ele era vocalista da banda Calpurnia, que se separou em 2019, e atualmente faz parte do grupo The Aubreys com o amigo Malcolm Craig.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo tem 19 anos e interpreta Dustin, um dos personagens mais queridos de 'Stranger Things'. Foto: Eric Charbonneau/Netflix e Instagram/@netflixbrasil

O ator que dá vida a Dustin Henderson tem 19 anos e sofre de displasia cleidocraniana, condição que afeta o crescimento dos dentes e foi incorporada à série.

Gaten começou a carreira na Broadway e já fez peças de sucesso como Os Miseráveis. Ele também faz parte de uma banda, a Work In Progress, em que atua como vocalista.

Noah Schnapp

Noah Schnapp tem 17 anos e já contracenou com o brasileiro Seu Jorge no filme 'Abe', de 2019. Foto: Eric Charbonneau/Netflix e Instagram/@netflixbrasil

Schnapp é o caçula da aquipe, com 17 anos. Ele tinha apenas 11 quando estreou no papel de Will Byers em Stranger Things. Em 2015, ele deu voz ao personagem Charlie Brown na animação Snoopy & Charlie Brown: Peanuts, o Filme.

Em 2019, o ator protagonizou o filme Abe, dirigido pelo brasileiro Fernando Grostein e que conta com Seu Jorge no elenco. O jovem chegou a dizer, no Twitter, que o cantor é "muito legal". O trabalho mais recente de Schnapp é o filme O Menino e a Guerra, que ele protagonizou em 2020.

Sadie Sink

Sadie Sink tinha 15 anos quando estreou no papel de Max em 'Stranger Things'. Foto: REUTERS/DANNY MOLOSHOK e REUTERS/JEENAH MOON

Sadie entrou para o elenco de Stranger Things aos 15 anos para interpretar a personagem Max Mayfield na segunda temporada da série. Depois disso, a atriz esteve no filme de terror Eli, como Haley, e na trilogia Rua do Medo, como Ziggy Berman.

Além disso, ela participou do curta All Too Well, escrito e dirigido pela cantora Taylor Swift para a música de mesmo nome. Sadie atuou ao lado de Dylan O'Brien e representou uma menina que sofre pelo relaciomento conturbado com um homem mais velho.

Caleb McLaughlin

Além de ator, Caleb McLaughlin tem investido na carreira musical e já lançou dois singles nas plataformas digitais. Foto: Eric Charbonneau/Netflix e Instagram/@netflixbrasil

McLaughlin tinha 14 anos quando estreou no papel de Lucas Sinclair. Ele começou a atuar na Broadway e já fez o papel de Simba na peça de O Rei Leão.

Em 2020, o ator protagonizou o filme Concrete Cowboy, da Netflix, ao lado de Idris Elba. Assim como Matarazzo e Wolfhard, Caleb também segue uma carreira musical. Ele já lançou duas músicas: Neighborhood e Soul Travel, disponíveis nas plataformas digitais de streaming.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais