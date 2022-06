'Stranger Things 4': Vecna fala com Eleven no primeiro teaser do Volume 2

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 9, o primeiro teaser oficial do segundo volume da quarta temporada de Stranger Things. Os primeiros sete episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming.

O quarto ano da série foi dividido em duas partes e os capítulos oito e nove chegam à Netfix no dia 1º de julho. Na prévia, trechos inéditos dos episódios finais podem ser vistos, enquanto o vilão, Vecna, fala diretamente com Eleven.

"Acabou, Eleven. Você me libertou. Você não tem como parar isso agora", diz. O vídeo pode sugerir que os dois se encontrarão para uma batalha no final desta temporada.

O teaser foi divulgado durante a Geeked Week, evento digital da empresa para divulgar novidades e bastidores de suas produções. Nesta quinta, ele será inteiramente dedicado a Stranger Things.

Confira:

you’re not ready for what’s coming next. the story continues July 1st with STRANGER THINGS 4 vol. 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/hPZDKgD5CZ