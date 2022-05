'Stranger Things 4': Saiba o que esperar do segundo volume da temporada

Primeiro volume da quarta temporada de 'Stranger Things' já foi lançado, mas deixou muitas perguntas que devem respondida na segunda parte, que chega em 1º de julho. Foto: Netflix

Depois de três anos de espera, a quarta temporada de Stranger Things está entre nós. Os sete primeiros episódios foram disponibilizados na Netflix na última sexta-feira, 27, mas se engana quem pensa que a trama foi encerrada.

O novo ano da série foi dividido em duas partes. O primeiro volume já chegou, mas o segundo estará disponível somente a partir de 1° de julho e contará com os dois episódios finais da quarta temporada.

Os episódios nove e oito terão, juntos, quase quatro horas de duração. O tempo será necessário, já que o volume 1 nos deixou com muitas portas abertas e assuntos não resolvidos.

O Estadão compilou o que podemos esperar do volume 2 e aquilo que precisa ser explicado pela série. Mas fique atento, esse texto contém spoiler do volume 1 da quarta temporada de Stranger Things.

Confira:

Nancy e Steve no Mundo Invertido

Joe Keery (Steve), Joseph Quinn (Eddie), Natalia Dyer (Nancy) e Maya Hawke (Robin) em cena do oitavo episódio de 'Stranger Things 4'. Foto: Netflix

Talvez o maior "cliffhanger" deixado por Stranger Things nesse primeiro volume, o sétimo episódio acaba com Steve e Nancy ainda no Mundo Invertido, enquanto Eddie e Robin conseguiram passar pelo portal e encontrar o resto da turma.

Para piorar, a série deixou os fãs preocupados com o destino de Nancy, já que ela estava sendo atacada por Vecna, o vilão desta temporada, enquanto Steve tantava desesperadamente acordá-la do transe.

O oitavo episódio deve revelar o destino da personagem, assim como explorar as revelações feitas por Vecna sobre quem ele realmente é durante as visões mostradas à Nancy.

Turma vai se reunir?

Charlie Heaton como Jonathan, Finn Wolfhard como Mike e Noah Schnapp como Will em cena da nova temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix

Nesta temporada, o grupo foi dividido: enquanto Mike vai visitar Will, Eleven e Jonathan na Califórnia, o resto do grupo permanece em Hawkins. Com isso, os fãs tinham expectativas de ver os personagens se reencontrando, algo que não aconteceu.

Pelo contrário, mais divisões foram feitas. Eleven foi levada ao laboratório em Nevada e Joyce foi até a Rússia para tentar livrar Hopper da prisão. Dessa maneira, fica a dúvida: será que os grupos vão se reunir em Hawkins novamente para tentar derrotar Vecna?

A questão permanece ainda mais forte quando lembramos que Mike, Will, Jonathan e Argyle foram até a casa de Suzie, namorada de Dustin, para tentar descobrir a localização de Eleven - e conseguiram - mas o volume 1 acaba sem que os expectadores saibam se eles vão atrás dela.

Antigos e novos relacionamentos

Em 'Stranger Things 4', Amybeth McNulty, de 'Anne With An E', interpreta Vickie, menina por quem Robin (Maya Hawke) se interessa. Foto: Netflix

Os relacionamentos são parte importante de Stranger Things e nesta temporada eles foram muito balançados. Com Nancy e Jonathan em diferentes lados do país, o casal não ganhou nenhuma cena nesse primeiro volume.

Enquanto isso, Steve se reapromixou da garota com quem teve um relacionamento na primeira temporada. Dessa forma, é possível que vejamos o começo da formação de um triângulo amoroso envolvendo os personagens nos próximos episódios.

A relação de Will e Eleven também ficou estremecida. O casal teve uma briga logo antes de Eleven ser levada pelos políciais e não se encontrou desde então. É possível que Will tente se desculpar com a menina caso se reencontrem no segundo volume.

Além deles, Max e Lucas já começaram a temporada com problemas e logo é revelado que os dois não estão mais juntos. No entanto, depois que Max é atacada por Vecna, o casal demonstrou sinais de recuperação, algo que deve ser explorado nos próximos episódios.

E como nem só de personagens antigos se vive uma série, os fãs foram apresentados à Vickie, uma menina por quem Robin tem interesse. Apesar de ainda não termos tido muitas cenas com ela, podemos esperar que esse relacionamento seja desenvolvido em breve.

Reencontro de Vecna/One com Eleven

Vecna faz suas vítimas terem alucinações e é grande ameaçada na nova temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix

Com a grande revelação de que, na verdade, Vecna já foi humano e lutou com Eleven no laboratório de Hawkins em 1979, criou-se grande expectativa para um reencontro entre os dois.

Ainda não se sabe se a história do vilão se encerrará nesta temporada, mas é possível que a batalha final envolva um duelo entre eles, já que Eleven foi recrutada por Dr. Brenner e Dr. Owens para recuperar seus poderes e salvar a cidade de uma grande ameaça.

Joyce e Hopper na Rússia

Winona Ryder como Joyce Byers e Brett Gelman como Murray Bauman em 'Stranger Things'. Os dois vão à Rússia para resgatar Hopper de uma prisão soviética. Foto: Netflix

Mais uma questão deixada em aberto no primeiro volume de Stranger Things 4 foi o futuro de Joyce, Hopper e suas duplas nesta temporada, Murray e Dimitri. A última cena em que eles aparecem é o momento em que finalmente se reencontram na Rússia.

Apesar do instante feliz, o casal ainda está dentro de uma prisão soviética de segurança máxima e precisará arranjar uma maneira de sair do local e voltar aos Estados Unidos.

Caso isso aconteça, veremos mais sobre o papel de Hopper de volta à Hawkins e como o grupo explicará a volta do xerife, que foi declarado morto no fim da terceira temporada.

Mais mortes?

Max (Sadie Sink) visitando o túmulo de seu irmão Billy, que morreu no final da terceira temporada de 'Stranger Things'. Foto: Tina Rowden/Netflix

É quase impossível esperar que Stranger Things termine sem alguma morte impactante. Tivemos Barb, Bob, Alexei, Billy e muitos outros que marcaram a série.

Apesar de o primeiro volume ter entregado cenas assustadores com a morte de alguns personagens, todos eram novas adições ao seriado. É provável que Vecna faça novas vítimas no segundo volume, especialmente considerando que a grande batalha ainda deve chegar em Hawkins.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais