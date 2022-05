'Stranger Things 4': Saiba como assistir ao teaser secreto do segundo volume

Último episódio do primeiro volume de 'Stranger Things 4' mostra teaser secreto da segunda parte da série, que estreia em julho. Foto: Netflix

Na última sexta-feira, 27, estreou a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things e já deixou os fãs sem fôlego com os sete episódios disponíveis. Esta primeira leva de episódios marca o fim para as "crianças" da série.

Claro que a história do mundo invertido está em alta no catálogo da Netflix e algumas pessoas não notam que há um teaser secreto no final, mostrando mais detalhes dos episódios que estreiam só em julho.

Para acessar esse vídeo, é necessário assistir ao episódio 7 até o final e sem pular os créditos, pois o teaser começará em seguida. Assim que for exibido o último segundo do capítulo, a Netflix vai te direcionar para uma tela diferente e exibir o teaser de 30 segundos.

Atenção: abaixo terá um spoiler do que acontece no teaser secreto.

Episódios do segundo volume de 'Stranger Things 4' chegam em julho na Netflix. Foto: Netflix

No vídeo, o paciente 001 culpa Eleven (Millie Bobby Brown) por tê-lo libertado e diz que ela não pode mais impedir o que está para acontecer - seja lá o que isso signifique.