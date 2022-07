'Stranger Things 4': o que é preciso lembrar antes de ver o volume 2

A conclusão da quarta temporada de 'Stranger Things' chega nesta sexta, 1º de julho, à Netflix. Os episódios oito e nove somam quatro horas de duração e vão encerrar o penúltimo ano da série. Foto: Netflix

Depois de mais de um mês de espera, o final da quarta temporada de Stranger Things chegou à Netflix. Os episódios haviam sido divididos em dois volumes, com o primeiro lançado em 27 de maio, e o segundo, nesta sexta, 1º de julho.

A segunda parte da temporada conta com os dois últimos episódios, que se somam aos sete disponibilizados anteriormente. Com ainda mais emoção, os capítulos vão concluir a trama em cerca de quatro horas de duração.

A conclusão promete balançar o coração dos fãs, mas caso você tenha esquecido os principais acontecimentos do volume 1, preparamos um resumo que vai te ajudar a assistir aos novos episódios com todas as informações em mente. Confira:

Mike, Will, Jonathan e Argyle

Eduardo Franco (Argyle), Noah Schnapp (Will Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler) e Charlie Heaton (Jonathan Byers) em cena da quarta temporada de 'Stranger Things'. Foto: Divulgação/Netflix

Diferentemente das temporadas anteriores, Stranger Things 4 foi dividida em muitos núcleos. Logo no primeiro episódio, descobrimos como está a vida de Will, Jonathan, Joyce e Eleven, que se mudaram para a Califórnia e recebem uma visita de Mike.

Eleven não se adaptou bem ao local e sofre bullying de seus colegas, algo que ela esconde do namorado. Quando os dois e Will vão fazer um passeio na arena de patins, a menina sofre uma peça das pessoas da escola e o segredo é revelado.

Eleven, que está sem seus poderes, acaba se enfurecendo e usa um patins para bater no rosto de uma das garotas que a importunam. Com isso, ela e Mike acabam discutindo e, mais tarde, ela é levada por policiais por conta do incidente.

Mas, na realidade, Eleven foi para o laboratório de Dr. Owens e Dr. Brenner, que querem que ela recupere seus poderes para salvar Hawkins. Os garotos não sabem onde ela está, mas com a ajuda de Jonathan e de seu amigo, Argyle, vão em busca dela.

Eles passam na casa da namorada de Dustin, Suzie, que com suas habilidades de hacker, consegue descobrir a localização de Eleven. Até o final do sétimo episódio, não se sabe se o grupo conseguiu chegar ao local.

Mortes em Hawkins

Cena da quarta temporada de 'Stranger Things', com Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Steve Harrington (Joe Keery), Eddie Munson (Joseph Quinn), Robin Buckley (Maya Hawke), Erica Sinclair (Priah Ferguson), Max Mayfield (Sadie Sink) e Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin). Foto: Netflix

Em Hawkins, a turma também está mais dividida. Lucas faz parte do time de basquete e ganha o respeito da equipe ao marcar a cesta da vitória no final do primeiro episódio. Max, por outro lado, se isolou dos amigos por conta da morte do irmão.

Dustin e Mike fazem parte do Hellfire Club, um clube de Dungeons & Dragons onde conhecem Eddie, que se torna um elemento importante da temporada. É ele quem presencia a morte de Chrissy, uma das líderes de torcida da escola.

O responsável pelo assassinato é Vecna, um monstro humanóide que vive no Mundo Invertido e consegue possuir as pessoas, fazendo com que elas tenham alucinações e morram tendo seus ossos quebrados e olhos arrancados.

Eddie rapidamente vira alvo da polícia e do namorado de Chrissy, Mason, mas recebe ajuda de Dustin, Steve, Nancy, Robin, Max e Lucas. O grupo começa a investigar os ataques de Vecna, que também mata um menino que trabalha com Nancy no jornal da escola, e descobre que as suas vítimas têm algo em comum: todas são pacientes da psicóloga do colégio.

Ataque em Max e Victor Creel

Max, interpretada por Sadie Sink, quase foi morta por Vecna no episódio 4 da quarta temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix

O quarto episódio foi um dos mais amados da temporada até aqui e trouxe momentos importantes para a trama. Em primeiro lugar, a revelação de que Vecna esteve em Hawkins desde a década de 1950 - lembrando que a história se passa em 1986.

Nancy e Robin fazem uma visita ao hospital Pennhurst, onde Victor Creel, um homem que a cidade acredita que assassinou a própria família, está internado. Ele conta às garotas que, na realidade, Vecna foi responsável pelo crime.

Além disso, Vecna tem um novo alvo, Max, e os amigos estão em busca de uma maneira de salvá-la. A partir da conversa com Creel, Nancy e Robin descobrem que ouvir a sua música favorita é uma maneira de escapar a maldição do monstro.

Com isso, Max consegue escapar de Vecna em um momento épico ao som de Running Up That Hill, de Kate Bush. Até o sétimo episódio, a garota continua com os fones por perto para o caso de um novo ataque.

Joyce, Murray, Hooper e Dimitri na Rússia

Tom Wlaschiha (Dimitri), Brett Gelmans (Murray), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper) em cena da quarta temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix

Outro arco importante, mas que fica separado do restante da temporada, é o de Joyce e Hooper. Depois de receber um pacote dizendo que ele está vivo e sob custódia em uma prisão na Rússia, ela decide ir atrás dele.

Com a ajuda de Murray, Joyce enfrenta um contrabandista que tenta entregá-los e consegue chegar até o presídio. Nesse meio tempo, Hopper tentava escapar do local com a ajuda de Dimitri, um guarda corrupto.

No último episódio, ele descobre que os russos têm um Demogorgon - monstro do Mundo Invertido introduzido na primeira temporada - e que entregam os presos para serem devorados por ele. Joyce e Murray aparecem bem a tempo de salvá-lo.

Memórias de Eleven no laboratório

Eleven (Millie Bobby Brown) reencontra o Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) no laboratório em que tenta recuperar seus poderes. Foto: Tina Rowden/Netflix

Depois de ser levada nos primeiros episódios, Eleven encontra com Dr. Owens, um dos responsáveis pelos experimentos que lhe deram poderes. Ele explica que os amigos de Hawkins correm um grande perigo e, por isso, ela deve reconquistar suas habilidades para lutar contra o mal na cidade - que, como sabemos, é fruto das atitudes de Vecna.

A menina aceita o desafio e, no laboratório, também reencontra Dr. Brenner - o "Papa", das primeiras temporadas. Lá, ela é conectada a fios e mergulhada em um tanque de água, onde revive as memórias de sua versão mais jovem.

Quando era pequena no laboratório, Eleven também sofria bullying das outras crianças no experimento e acaba formando uma amizade com Peter, um enfermeiro que, à primeira vista, parece gentil e amigável. Ao final do sétimo episódio, contudo, é feita a revelação que conecta os arcos.

Revelação final

Jamie Campbell Bower (Peter Ballard/Vecna) em cena com Millie Bobby Brown (Eleven) em 'Stranger Things'. Foto: Netflix

A turma de Hawkins descobre que todos os ataques fatais de Vecna acabam abrindo um portal para o Mundo Invertido. Com isso, Nancy, Steve, Eddie e Robin acabam passando pela entrada que apelidam de "Watergate".

É nesse momento, quando estão quase sendo resgatados por Dustin, Erika, Max e Lucas, que Vecna escolhe atacar Nancy. A garota começa a ter alucinações e o vilão decide fazer para ela a revelação sobre quem realmente é: o filho de Victor Creel, Henry, que foi, na realidade, o primeiro experimento do laboratório de Dr. Brenner, o 001.

Ao mesmo tempo, Eleven consegue acesso às suas últimas memórias. Em 1979, ela estava quase escapando do laboratório com Peter quando ele revela que é o próprio 001. Ele consegue seus poderes de volta depois que a menina retira um chip de seu pescoço.

Os dois entram em uma luta que se revela ser a responsável pelo massacre no laboratório, cena que vemos logo no início do primeiro episódio da temporada. Eleven acaba ganhando a luta e abrindo o primeiro portal para o Mundo Invertido, prendendo Peter.

Com isso, o episódio sete se encerra com a revelação de que Peter, o filho de Victor Creel, 001 e Vecna são a mesma pessoa, presa por anos e se fortalecendo no Mundo Invertido.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais