'Stranger Things 4': Novo pôster mostra embate entre Vecna e Eleven

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 27, o pôster oficial do segundo volume da quarta temporada de Stranger Things. Os novos episódios chegam nesta sexta-feira, 1º de julho, à plataforma de streaming.

Na imagem, Eleven (Millie Bobby Brown) e Vecna são colocados frente a frente, indicando que o encontro deve acontecer nos episódios finais. O resto da turma e elementos do Mundo Invertido aparecem ao fundo do pôster, com destaque para Max (Sadie Sink).

"O início do fim está próximo. Nos vemos na sexta", escreveu a conta oficial de Stranger Things. O Volume 2 terá dois episodios que, juntos, somam cerca de quatro horas.

Os criadores da série, os irmãos Duffer, já anunciaram que, depois deste lançamento, a produção terá apenas mais uma temporada. Segundo eles, a história foi planejada do início ao fim antes mesmo de sua estreia em 2016.

the beginning of the end is near. see you friday. pic.twitter.com/GKN7hqbKeJ